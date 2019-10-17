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الخدمات البيطرية: 2512 كلبا محصنا واستخراج 2350 رخصة بمديريات الطب البيطرى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:00 ص
الخدمات البيطرية: 2512 كلبا محصنا واستخراج 2350 رخصة بمديريات الطب البيطرى كلب - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة العامة للأمراض المشتركة، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالى الكلاب المحصنة خلال الشهر الماضى، بلغت 2512 حيوانا وعدد الرخص التى تم استخراجها 2350 رخصة على مستوى جميع مديريات الطب البيطرى.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، عليه: إن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة الطب البيطرى – الصحة – المحليات – البيئة، وتعتبر الأماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسى فى تكاثر وانتشار الكلاب الضالة، حيث لا تقتصر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على نقل الأمراض المشتركة وأهمها مرض السعار بل تمتد إلى ما تسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلع والتخويف وما ينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين.

وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، أن مرض السعار يعد من أخطر الأمراض المشتركة ونظراً لخطورته على الصحة العامة والتى تستوجب الأسراع بمكافحة المرض وكسر دورة انتقاله فى الحيوانات والكلاب الضالة بأجراء خطة شاملة للمكافحة طبقا للإمكانيات المتاحة ووفقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

 


تحصين الكلاب

الخدمات البيطرية

مرض السعار

الكلاب الضالة

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