الخدمات الأرضية تحصل على شهادة الإيزاجو الدولية بمحطة مطار شرم الشيخ

كتبت رحاب نبيل

نجحت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية في تجديد اعتماد شهادة الإيزاجو الدولية في محطة شرم الشيخ ، دون ملاحظات من قبل فريق التفتيش ، حيث قامت الشركة بتطبيق المعايير العالمية الصادرة عن الإتحاد الدولي للنقل الجوى الـ IATA للحصول علي الشهادة والتى يتم منحها لمقدمي الخدمة الأرضية التي تلتزم بتطبيق هذه المعايير، وهو ما حرصت عليه الشركة للحصول على تجديد هذا الإعتماد الدولي ، وقد أستغرق التفتيش عدة ايام في مطار شرم الشيخ الدولي تم خلالها المراجعة علي جميع أنشطة الخدمات الأرضية بالمطارات.

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن شركة مصر للطيران للخدمات الارضية تعد إحدى كبرى الشركات وتمتاز بدرجة عالية من الإحترافية ،كما يمتاز العاملون بها بقدرات فنية متميزة وروح تنافسية تمكنهم من العمل في مختلف الظروف،وهو ما أثبتوه على مدار السنوات السابقة وهو ما جعلهم يستحقون الإشادة من الجميع.

وأكد عادل ، أن سعي الشركة الدائم لتحسين الخدمة والوصول للمستوى اللائق لإرضاء العملاء بما يتوافق مع متطلبات تحالف ستار العالمي، يعد من أهم اسباب تجديد شهادة الإيزاجو و يؤدي إلي زيادة ثقة عملائنا من شركات الطيران العالمية والمصرية والخاصة التي نقوم بخدمتها في المطارات المصرية وزيادة الإيرادات.

من جانبه أضاف المهندس مجدي محمدين ، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الارضية ، أن نتائج التفتيش جاءت إيجابية ، حيث أن المراجعات شملت إدارة الخدمة الأرضية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة منذ لحظة وصول الراكب صالة السفر وانهاء اجراءته ،وحتي صعوده الطائرة ،وكذلك ضبط الحمولة وتوزيعها علي متن الطائرة وجميع أنشطة الخدمة الأرضية تحت الطائرة منذ استقبال وترحيل الطائرة والتأكد من سلامة الخدمة الأمنية والشحن وتحميل البضائع.

وأكد محمدين، أن هذه الاعتمادات الدولية في جذب المزيد من شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة لهم، وذلك في ظل التحديات والمنافسة الصعبة التي يشهدها هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فأننا نسعى دائماً لجذب المزيد من العملاء و من خلال الارتقاء و التطوير الدائم لمستوى تلك الخدمات بما يجعلها قادرة على المنافسة بقوة فى سوق الخدمات الأرضية للطائرات.