الخارجية الأمريكية: جولة بومبيو لبحث قضايا إيران وسوريا والناتو

واشنطن (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن جولة مايكل بومبيو وزير الخارجية إلى كل من تركيا وإسرائيل وبلجيكا التى بدأها أمس الأربعاء وتستمر حتى يوم 19 أكتوبر الجارى تستهدف لقاء القادة فى تلك الدول ومناقشة التحالفات الأمريكية القائمة معها منذ فترة طويلة.

وأشارت المتحدثة إلى أن بومبيو سيلتقى اليوم الخميس، ومعه نائب الرئيس مايك بينس بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى العاصمة التركية أنقرة لمناقشة الوضع فى شمال شرق سوريا.

وأضافت أن الوزير سيتوجه بعد ذلك إلى القدس فى 18 أكتوبر حيث سيلتقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة التطورات فى سوريا والحاجة المستمرة لمواجهة سلوك النظام الإيرانى المزعزع للاستقرار فى المنطقة.

وقالت إنه فى وقت لاحق من ذلك اليوم، سيغادر الوزير متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل حيث سيلتقى مع ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" لمناقشة قضايا الأمن عبر الأطلسى والأهداف الأمريكية للاجتماع المقبل لوزراء الخارجية والقادة فى الحلف.