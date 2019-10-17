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الحلم اتحقق في يومين.. إيمان حققت حلمها بحضانة من قرض مستورة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:11 م
الحلم اتحقق في يومين.. إيمان حققت حلمها بحضانة من قرض مستورة
كتبت نهير عبد النبي

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 كان حلم حياتي افتح حضانة والحمد لله حققت حلمي في يومين لما أخدت قرض مستورة"، هكذا بدأت إيمان احمد حديثها لـ"اليوم السابع" وهى واحدة من المستفيدات من قرض مستورة بمنطقة أرض اللواء والذى وفرته وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير حياة كريمة للسيدات غير القادرات من خلال توفير قرض يبدأ من 4 آلاف جنيه حتى 20 ألفا.

قالت إيمان لـ"اليوم السابع" سمعت عن قرض مستورة من الجيران ولكننى اعتقدت أنه غير حقيقى وبعد البحث توجهت للجنة الزكاة بالمنطقة وقدمت الأوراق وحصلت على القرض من بنك ناصر بعد يومين من التقديم وفتحت الحضانة والحمد لله كل يوم فى تقدم.


قرض مستورة

قرض من بنك ناصر

قرض مستوره

حياة كريمة

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