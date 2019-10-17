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"الحركة الشعبية جناح الحلو" تعود إلى طاولة التفاوض مع الحكومة السودانية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:12 م
"الحركة الشعبية جناح الحلو" تعود إلى طاولة التفاوض مع الحكومة السودانية مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك
أ ش أ

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أعلن رئيس لجنة الوساطة فى محادثات السلام السودانية، مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، عودة "الحركة الشعبية– شمال– جناح عبدالعزيز الحلو"، إلى طاولة التفاوض.
 
وقال قلواك، فى مؤتمر صحفى مشتركن مع أمين عام الحركة عمار آمون بمقر المفاوضات فى جوبا اليوم الخميس، إن الجلسة الأولى للتفاوض المباشر بين وفدى الحكومة والحركة ستنطلق صباح غد الجمعة.
 
وأوضح، أن الخلافات التى برزت مؤخرا تم احتؤاها، وأن عملية السلام بين الأطراف السودانية تسير بخطوات إيجابية، نحو غاياتها فى تحقيق السلام الشامل فى السودان.
 
بدوره، أشاد آمون بالخطوات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة السودانية، لمعالجة الأحداث، التى أعلنت بسببها الحركة تعليق التفاوض، مؤكدا التزام الحركة بالتفاوض المباشر مع الحكومة فى أى وقت.
 
كانت الحركة قد طالبت الحكومة بإعلان وقف إطلاق النار، مع التحقيق فى أحداث شهدتها ولاية جنوب كردفان، فى جنوب السودان، وبعدها أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا، بإعلان وقف إطلاق النار، فى كل أنحاء السودان، وتعهد عضو المجلس عضو فريق التفاوض الحكومى محمد حسن التعايشى بالتحقيق فى تلك الأحداث.
 

السودان

الحركه الشعبيه جناح الحلو

الحكومه السودانيه

جنوب سودان

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