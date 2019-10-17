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التنمية المحلية تكشف عن ترخيص 248 ألفا و110 "توك توك" للعمل بالقرى والنجوع

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:00 ص
التنمية المحلية تكشف عن ترخيص 248 ألفا و110 "توك توك" للعمل بالقرى والنجوع توك توك
كتب على عبد الرحمن

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كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن أن إجمالى ما جرى ترخيصه من "التوك توك" على مستوى المحافظات بلغ حوالى 248 ألفا و110 مركبات توك توك حتى الآن.

وأكد قاسم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مركبات التوك توك التى جرى ترخيصها من جانب إدارات المرور فى المحافظات، ستعمل فقط داخل القرى والنجوع، وفقًا لبرنامج استبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يجرى التنسيق مع إدارات المرور فى كل محافظة لضبط مركبات التوك توك المخالفة سواء غير المرخصة أو المخالفة لخطوط السير.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وجّه بالبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابى كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.


التنميه المحليه

التوك توك

ترخيص التوك توك

استبدال التوك توك

اخبار

اليوم السابع بلس

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