التعليم تعلن الفائزين فى مسابقة "فنى مبتكر 2019" وتخصص جوائز قيمتها 150 ألف جنيه

كتب محمود طه حسين

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومجمع الإبداع فى برج العرب، التابع لوزارة الاتصالات، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE الحفل الختامى للإعلان عن الطلاب الفائزين فى مسابقة "فني مبتكر 2019" فى إطار مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "فني مبتكر" لريادة الأعمال والابتكار، ضمن (مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE )، الذي يهدف إلى تطوير مهارات وخبرات طلاب وطالبات التعليم الفنى وتزويدهم بمهارات الابتكار وريادة الأعمال؛ لتنفيذ مشروعاتهم المرتبطة بتخصصاتهم المهنية.

حضر الحفل الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وريبيكا لاتوراس نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجوزيف غانم مدير مشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات، ومحمد فوزى نائب مدير المشروع، والدكتور محمد شديد مدير عام جمعية اتصال ومجمع الإبداع التكنولوجى، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى، وهشام جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، ولفيف من قيادات وخبراء التعليم الفنى وريادة الأعمال والقطاع الخاص.

بدأت فعاليات الحفل بافتتاح المعرض حيث تفقد السادة حكام المسابقة وممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية معرض المشروعات المتأهلة إلى التصفيات قبل النهائية، كما تم عرض الفيديو الخاص بالمسابقة والذى استعرض المشروعات المختلفة المقدمة من الطلاب المشاركين، والذين عبروا عن سعادتهم بالمسابقة والتى ساهمت بشكل كبير فى تنمية قدراتهم والعمل على حل المشكلات التى تواجهها الدولة على أرض الواقع، بالإضافة إلى القضاء على البطالة، كما تعمل على توفير فرص عمل للشباب.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، أن مثل هذه المسابقات تعمل على تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفنى، واستغلال طاقات الشباب والتحفيز الإيجابي للطلاب لبدء مشروعات خاصة بهم، والبحث العلمى وخلق روح التنافس والاستفادة من بنك المعرفة المصرى في تنفيذ مشروعاتهم، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية لكى تنجح لابد من تطوير التعليم الفنى تطويرًا جذريًا، وإنشاء أكاديميات على مستوى الجمهورية لتأهيل وتدريب معلمى التعليم الفنى.

وأشاد بالمشروعات المقدمة من الطلاب، مؤكدًا أن المسابقة تعقد للعام الثاني على التوالي، حيث تم هذا العام تغطية كافة المدارس الفنية الموجودة بالمحافظات نطاق المشروع، في إحدى عشرة محافظة، وهي محافظات (الإسكندرية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والبحر الأحمر، وأسوان، ودمياط، والشرقية، والغربية، وبني سويف، والفيوم، والمنوفية)، ولا تقتصر على المدارس المدعومة فقط من مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.

وقال الدكتور محمد مجاهد: إن هدف المسابقة هو البحث عن رواد الأعمال وتنمية ملكة الابتكار لديهم، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بتحديث المناهج في مجال التعليم الفني، ونأمل أن يضاف الابتكار إلى الجدارات لتجويد التعليم الفني".

ومن جهته، أشار الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى أهمية ربط البحث العلمى بالصناعة، مؤكدًا أن الابتكار يجب أن يكون السياسة والأولوية الأولى لكل الدول العربية لتحويل مخرجات البحث العلمى لقيمة اقتصادية مضافة وأموال وفرص عمل لها فيما يخص الابتكار والملكية الفكرية والبحث العلمى والبحوث والتطوير، موضحًا أن مصر تعمل على ربط الصناعة وتوجيه البحث العلمى للمساهمة فى تنفيذ رؤية 2030.

ولفت إلى أن أكاديمية البحث العلمى هى أكاديمية وطنية لها أدوار هامة متعددة في تهيئة بيئة مشجعة للابتكار في مصر بجانب دعم مشروعات تخرج الطلاب في الجامعات المصرية، فهي تخطط للبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وتقدم الأكاديمية حزمة من الخدمات وبرامج المنح والمساعدات التى تقدمها للمبتكرين ورواد الأعمال والشباب بداية من الطفل فى مرحلة التعليم قبل الجامعى مرورًا بدعم مشروعات التخرج، والمنح المقدمة لعلماء الجيل القادم، بجانب الحاضنات التكنولوجية، وغيرها من البرامج، مشيرًا إلى أن الأكاديمية ستقوم بدعم مشروعات التخرج الخاصة بطلاب التعليم الفني ذات الأفكار المبتكرة والجدوى الاقتصادية.

وقال الدكتور محمود صقر: " سيحصل الفائزون بالمراكز الأولي على جوائز بإجمالي 150000 جنيه، توزع على الفائزين في كل مسار كالتالي: المركز الأول 25000 جنيه والمركز الثاني 15000 جنيه والمركز الثالث 10000جنيه، بخلاف قيام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار الاتفاقية، باحتضان الثلاثة مشروعات التي ستفوز بالمركز الأول في المسابقة الابتكارية في كل مسار (فني مبتكر 2019) بقيمة إجمالية 600000 ستمائة ألف جنيه، وبواقع 200000 جنيه (فقط مئتا ألف جنيه) لكل مشروع محتضن".

وجوزيف غانم مدير المشروع : "إن هذه المسابقة يتم تنفيذها من خلال نوادي الابتكار، التي أنشأها مشروع تعزيز القوي العاملة وتنمية المهارات WISE في 60 مدرسة من مدارس التعليم الفني التى يدعمها المشروع في 11 محافظة، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا إنشاء 24 نادى للابتكار، منها 10 نوادي متكاملة بها Fab Lab وتجهيزات رقمية من طابعات ثلاثية الأبعاد وجهاز القطع بالليزر والـ CNC، إلى جانب المعدات والأدوات الأخرى.

وأوضح أن هذه المسابقة مخصصة لريادة الأعمال فى مدارس التعليم الفني، والتى تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار في مدارس التعليم الفني، وتشجيع طلاب التعليم الفني على أن يكونوا روادًا للأعمال، وهى أحد الآليات الداعمة لتكوين كوادر شبابية قادرة على إنتاج أفكار مبتكرة وتحويلها لمشروعات ناجحة ومؤثرة في المجتمع وسوق العمل، بما يساعد في نمو الاقتصاد المصري.

وقالت ريبيكا لاتوراس: "إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتعاون مع الحكومة المصرية؛ للمساهمة في بناء قدرات رواد الأعمال، معبرة عن سعادتها بهذه المسابقة والتى تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنمية المشروعات، وتشجيع روح الابتكار والذى يضيف قيمة إلى الاقتصاد ويمكَّن البشر من العمل بكامل إمكاناتهم لأنهم أهم موارد الدولة المصرية، متمنيةً أن يقوم الطلاب الفائزون بإنشاء مشروعات تجارية جديدة تساعد على خلق فرص عمل جديدة وحل بعض القضايا الاجتماعية والإسهام في نمو الاقتصاد المصري، ومشيرة إلى تعاون الوكالة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتعزيز التعليم الفنى فى مصر وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتدريب معلمى التعليم الفنى.

وأضافت: "إننا هنا لدعم الشباب العبقري فأنتم مستقبل الدولة، ويجب أن يعلم جميع المتسابقين أن إنشاء شركة يتطلب العمل والجهد الدؤوب والتغلب على جميع المعوقات لتنفيذ مشروعاتهم وتحقيق أحلامهم".

وفى ذات السياق، استعرض محمد فوزى مراحل المسابقة ورحلة الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ممثلة في مشروع تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات (WISE) بهدف تغيير وتحويل منظومة التعليم الفني إلى منظومة حديثة مرتبطة بسوق العمل ومبنية على أساس الطلب من القطاع الخاص.

، ووجه الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على دعمها الكامل، وكذا الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، موضحًا بعض أنشطة البرنامج وهى: منهج ريادة الأعمال والابتكار ويهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين الطلاب مرتكزًا على الإطار الأوروبي للجدارات في مجال ريادة الأعمال، كما قام المشروع بإنتاج دليلين في مجال الإحالة لريادة الأعمال، وكذا إنشاء 24 نادي ابتكار في ستة محافظات منها 10 نوادي مجهزة بمختبرات تصنيع Fabrication Labs لخلق بيئة ريادية وابتكارية داخل المدارس، كما تحدث فوزى عن المسابقة وفكرتها ونظام التحكيم حيث يمتلك المحكمون 80% من الإجمالي المحتسب لكل مشروع، وتصويت السادة الضيوف يمثل 20% من الإجمالي المحتسب للمشروع.

وأوضح أن المسابقة تكونت من 4 مراحل من التصفيات وهي التصفيات الأولى والثانية وقبل النهائية والنهائية، واعتمدت معايير اختيار الأفكار على جودة الفكرة وقابليتها للتنفيذ والمنطقية العلمية، وأن تكون ذات قيمة مضافة للمجتمع مع توضيح وتحديد المستخدم والسوق المستهدف للمنتج، واعتمدت معايير اختيار الأفكار على جودة الفكرة وقابليتها للتنفيذ والمنطقية العلمية، وأن تكون ذات قيمة مضافة للمجتمع والمستخدم والسوق المستهدف للمنتج واضح ومحدد.

وأضاف أنه قد تقدم للمسابقة 2144 فكرة مشروع عند الإعلان عن المسابقة حيث تضمنت المشروعات 5296 مشارك، وقد تم تقييمها وقبول 450 فكرة مشروع في التصفيات الأولى، ثم دخلت هذه المشروعات في عملية تقييم وفحص صارمة متعددة المراحل، بعدما تم تقديم دعم فني وورش عمل من خبراء ومتخصصين، وأعيد تقييم تلك المشروعات وتم اختيار 43 فكرة مشروع للوصول إلى المرحلة قبل النهائية من المسابقة ، حيث تم اختيار 22 مشروع لمسار التعليم الصناعى و11 لمسار التعليم الفندقى والزراعى و10 مشروعات لمسار اللوجيستيات والطاقة المتجددة، وتم اختيار أفضل 5 مشروعات من كل مسار بإجمالي 15 مشروعًا قد تأهلوا لعرض مشروعاتهم في المرحلة النهائية من مسابقة فني مبتكر والتنافس.

ولفت إلى أن لجنة التحكيم ضمت مجموعة من خبراء ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والقطاع الخاص وجمعيات الأعمال وأكاديميات البحوث والعلوم والابتكار، وتم إقامة معرض خاص علي هامش المسابقة بـ أفضل 25 مشروع فكرة من الأفكار التى وصلت الى التصفيات قبل النهائية.

وتضمن اللقاء استعراض (10) عروض لمشاريع وأفكار المرحلة النهائية من المسابقة، وقام الحضور بمشاركة لجنة التحكيم فى التصويت للمشاريع الفائزة، والتصويت أيضًا لاختيار "مشروع الجمهور"، كما أشادت لجنة التحكيم بالمشاريع المشاركة، والتى تعتمد على الإبداع والابتكار.

وفى ختام اللقاء تم إعلان جوائز مسابقة ريادة الأعمال والابتكار، علمًا بأنه يمنح جميع الفائزين وثيقة تمويل واحتضان مخصصة لتأسيس المشروع لكل فائز، على أن يختلف قدرها المالي باختلاف المراكز، ففي مسار الطاقة المتجددة واللوجستيات فاز مشروع "فليكس كونتينر" بالمركز الأول، والذي يستهدف شركات الملاحة المحلية والدولية بشراء حاويات متعددة الأغراض والذي صممه الطالبان (عبد الرحمن محمد وعمر محمود رمضان) بمدرسة المعدات الثقيلة الثانوية الصناعية بمحافظة الإسماعيلية.

وفي مسار التعليم الفندقى والزراعى فاز مشروع "طبقك بإسمك" بالمركز الأول والذي يهدف لكسر التقليدية في نظام الغذاء اليومي والتي قدمته الطالبة (تقى محمود محمد) بمدرسة الإسكندرية الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بمحافظة الإسكندرية.

وفي مسار التعليم الصناعي فاز مشروع "ايزي اوت" بالمركز الأول والذي يهدف إلى إنتاج جهاز يعمل علي تقشير الأسلاك الكهربائية المغطاة بطبقة البلاستيك ويسمح بإعادة تدوير المادة المصنعة للأسلاك الكهربائية والذي قدمه الطالبان (إمام علي، وأحمد حسن) بمدرسة منيا القمح الثانوية الصناعية بمحافظة الشرقية.