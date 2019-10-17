"التعليم" تشارك احتفال مدارس التربية الخاصة بالقاهرة بيوم العصا البيضاء

كتب محمود طه حسين

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء بالمحافظات ، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بالأطفال ذوى القدرات الخاصة.

وحضر الاحتفال الدكتورة إنجى مشهور ، مستشار الوزير لشئون التربية الخاصة، والدكتورة هالة عبد السلام ، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، واللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون ، وشهد الاحتفال تقديم عروض موسيقية ورياضية من قبل الطلاب شملت التعريف بمفهوم العصا البيضاء وأهميتها بالنسبة للطفل الكفيف.