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"التعليم" تشارك احتفال مدارس التربية الخاصة بالقاهرة بيوم العصا البيضاء

الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:47 م
"التعليم" تشارك احتفال مدارس التربية الخاصة بالقاهرة بيوم العصا البيضاء اليوم العالم للصعا البيضاء
كتب محمود طه حسين

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نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء بالمحافظات ، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بالأطفال ذوى القدرات الخاصة.
 
وحضر الاحتفال الدكتورة إنجى مشهور ، مستشار الوزير لشئون التربية الخاصة، والدكتورة هالة عبد السلام ، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، واللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون ، وشهد الاحتفال تقديم عروض موسيقية ورياضية من قبل الطلاب شملت التعريف بمفهوم العصا البيضاء وأهميتها بالنسبة للطفل الكفيف.
 
 

التربية والتعليم

اليومى العالمى العصا البيضاء

ذوى الاحتياجات الخاصة

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