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التضامن: صرف الدعم النقدى للأسر الأكثر احتياجا ضمن تكافل وكرامة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:12 م
التضامن: صرف الدعم النقدى للأسر الأكثر احتياجا ضمن تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، صرف الدعم النقدى للمستحقين، خاصة الأسر الأكثر احتياجا فى المحافظات المختلفة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والضمان الاجتماعىّ، حيث يتم الصرف للأسر الفقيرة التى لديها أبناء وكذلك ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الأسر الأولى بالرعايةٌ ﻭيتم حاليا التوسع  فى مظلة الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة تلك الأسر.
 
كان تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، قد كشف عن دخول 134 ألفا أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" ويتم حاليا صرف المساعدات النقدية لهم اعتبارا من شهر أكتوبر الجارى فى إطار تنفيذ الوزارة برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومن مستحقى الدعم النقدى، بجانب أيضا تنفيذ العديد من البرامج الأخرى لتمكين الأسر اقتصاديا وتحسين مستوى معيشتهم، وأنه يتم صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة من كبار السن وكذلك ذوى الاحتياجات الخاصة ومن لديه أبناء فى الدراسة وينطبق عليه شروط "تكافل وكرامة".
 
 
 

التضامن

الدعم النقدى للاسر الأكثر احتياجا

تكافل وكرامة

الاسر الأكثر فقرا

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