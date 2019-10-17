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التضامن: رعاية 23 ألف طفل بلا مأوى خلال عامين فى 13 محافظة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:50 م
التضامن: رعاية 23 ألف طفل بلا مأوى خلال عامين فى 13 محافظة برنامج أطفال بلامأوى
كتب مدحت وهبة

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تلقت وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريرا حول ماتم إنجازه فى برنامج أطفال بلامأوى وتم التعامل مع 23 ألف طفل بلا مأوى، منذ يناير 2017، حتى الآن فى إنجاز هام للبرنامج الذى أطلقته الوزارة عام 2017  بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بتمويل قدره 164 مليون جنيه لتوفير الرعاية والحياة الكريمة للأطفال بلا مأوى، حيث كانت البداية على مستوى 10 محافظات وتم التوسع فى ثلاث محافظات جديدة هما الفيوم  بورسعيد والغربية ليصبح الإجمالى 13 محافظة  تضم النسب الأعلى من الأبناء بلا مأوى حيث يستهدف البرنامج حوالى 80 % من عدد هؤلاء الأطفال وتوفير عدد من التدخلات التى من شانها الارتقاء بالمستوى المعيشى والصحى والخدمى عبر فريق متكامل مدرب ومتخصص.
 
كما شهد البرنامج افتتاح 5 مؤسسات رعاية اجتماعية بمحافظات "القاهرة والأسكندرية والشرقية والمنيا والجيزة" بعد تطوير البنية التحتية لهم وإمدادهم بالتجهيزات والأثاثات والأدوات اللازمة، كما أن هناك العديد من المؤشرات الخاصة بالبرنامج والتى تعكس حجم التدخلات النى نجح البرنامج فى تحقيقها على مدى العامين وهما فترة  البرنامج منها  نجاح البرنامج فى دمج 1475 طفلا منهم 1104 طفلا  بمؤسسات الرعاية الاجتماعية و371 طفلا  دمج أسرى، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأطفال بلا مأوى الذى تم التعامل معهم تضمن  6096 طفلا بلا مأوى  و12938 أطفال عمالة "معرض للخطر بالشارع "3891 أطفال مع أسرهم بالشارع.
 
من جانبه أوضح حسنى يوسف، مديربرنامج أطفال بلا مأوى أن البرنامج  يعمل من خلال  17 وحدة متنقلة  تعمل في المحافظات المستهدفة طبقا لكثافة الظاهرة بكل محافظة وتقوم باستخدام أنشطة غير تقليدية لجذب الأطفال من خلال  17 فريق شارع يضم تخصصات متكاملة نفسية واجتماعية وتمريض  وفى تطور مختلف تم إنشاء فصل محو الأمية ومدرسة مجتمعية بسيارة الوحدة المتنقلة بمحافظة الجيزة لتقديم خدمات للأبناء الكبار المتواجدين بالشارع لمساعدتهم فى تأهيلهم.  
 
واضاف يوسف أن البرنامج قام بإستحداث وسائل غير مسبوقة فى متابعة الوحدات المتنقلة والعاملين بها أثناء التشغيل مثل  متابعة السيارات من خلال نظام الـ GPS وفى مجال إدارة الحالة تم العمل مع 600 حالة  تم دمجها وإعادتها للأسر حيث تم التعرف على أهم الاحتياجات الخاصة للأبناء وأسرهم سواء كانت معاشات أو مشاريع صغيرة وفرص عمل كما تم توفير معاشات تكافل واعادة جزء منهم لمسار التعليم النظامى والمجتمعى وتم ذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية  كما تم التشبيك مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للأبناء المتواجدين بالمؤسسات ودمجهم بالمجتمع واعتمادهم على أنفسهم  وبالفعل تم توفير فرص العمل وتمثلت فى شركات" مصانع بلاستيك  ومصانع دهانات ومصانع غذائية " ومن خلال جهود بناء القدرات تم تدريب فرق الشارع على الإسعافات الأولية من خلال التعاون مع الهلال الأحمر المصرى و تدريبهم  مع الجمعيات الخبيرة كما تم العمل على تمكين فرق الشارع والعاملين بالمؤسسات على منهجية إدارة الحالة لتوحيد آلية العمل مع الأطفال وتم إعداد حقيبة تدريبية للعاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية عن طريق جامعة حلوان كما تم البدء في تنفيذ خطة بناء قدرات العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بتدريب 100 من مقدمى الرعاية بهذه المؤسسات كمرحلة أولى مستهدفة.

احنا معاك

التضامن الحكومة

الاطفال بلا مأوى

ألعاب ترفيهية

مدارس مجتمعية

الجيزة

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