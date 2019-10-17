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التحقيق مع سائق انتحل صفة شرطى لإنهاء تراخيص السيارات بعين الصيرة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:12 ص
التحقيق مع سائق انتحل صفة شرطى لإنهاء تراخيص السيارات بعين الصيرة محكمة-أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق مع سائق انتحل صفة شرطى لإنهاء تراخيص السيارات بعين الصيرة، وأمرت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية تمكن قسم مباحث المرور، من ضبط "ا.ع.ب" 39 سنة سائق بشركة لصيانة السيارات، أثناء تواجده بوحدة تراخيص مرور عين الصيرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لانتحاله صفة أمين شرطة بقطاع الأمن الوطنى، وبحوزته جهاز لاسلكى، أثناء قيامه بإنهاء إجراءات استخراج رخصة قيادة "ع.ت.ع" 20 سنة عاطل، مقابل 1000 جنيه يتحصل عليها المتهم عقب استخراج الرخصة.
 
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بإيهام المترددين على الوحدة بأنه من رجال الشرطة، وقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات ورخص القيادة، خاصتهم مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها بعد إنهاء الإجراءات، وأضاف بأن الجهاز اللاسلكى المضبوط بحوزته خاص بجهة عمله.
 
 

عقوبه انتحال صفة ضابط

انتحال صفة

مصر القديمة

محكمة جنوب القاهرة

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