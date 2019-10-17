التحقيقات: المتهم بهتك عرض طفل يتيم بمصر القديمة هدده بسلاح أبيض

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئية، عن أن المتهم بهتك عرض طفل يتيم في دائرة القسم، استغل خروجه من جمعية رعاية الأيتام الموجود بها، واعترض طريقه واستدرجه معه إلى مكان بعيد عن الجمعية، وما أن اطمأن لعدم مشاهدة أحد له، اخرج سلاحا أبيض "سكين" وهدد المجني عليه به، واعتدى عليه أكثر من مرة.

وأمرت النيابة بعرض الطفل على الطب الشرعي؛ لبيان صحة الواقعة، وإعداد تقرير حول الضرر الذي لحق به، وأخذ عينة دماء من المتهم لبيان تعاطيه للمواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة، عن أن الطفل في عقده الثاني، يتيم، وتتولاه إحدى جمعيات رعاية الأيتام في منطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، ويوم الواقعة خرج لشراء بعض الأغراض، واستغل المتهم خروجه وارتكب جريمته.

وثاني يوم الواقعة، عندما وصل الطفل إلى المدرسة الخاصة بالجمعية الأهلية، روى لمدرسته ما حدث معه، ووصف لها المتهم، وأرشدها لمكان الحادث، فتوجهت بدورها إلى قسم شرطة مصر القديمة، وحررت محضرا رسميا بالحادث.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم 36 سنة، عاطل، الذي أنكر الواقعة وأنكر معرفته بالطفل، وأجرت النيابة عرض متهمين على الطفل الذي تعرف على المتهم، وقال إنه ضحك عليه بغرض المساعدة، وعندما انفرد به في مكان خلف الجمعية جرده من ملابسه واعتدى عليه مسببا له ألما بدنيا، وهدده بألا يخبر أحد حتى لا يقتله.

كان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغًا من إحدى المدرسات جمعية أهلية لرعاية الأيتام، يفيد بتعرض أحد الأطفال للاغتصاب علي يد شخص خارج الجمعية، وبالانتقال وعمل التحريات اللازمة، وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط الحادث، وبناء على وصف الطفل للمتهم، أمكن الوصول إليه وضبطه، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة.