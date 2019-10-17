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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وأجنبية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:42 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وأجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 14221 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 2059 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 17149 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 5256 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.4% ليصل مستوى 533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1412 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 481 نقطة.

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