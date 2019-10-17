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"الاجتماعيين": عضوية النقابة شرط لتقدم الأخصائيين لمسابقة الـ120 ألف معلم

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:59 م
"الاجتماعيين": عضوية النقابة شرط لتقدم الأخصائيين لمسابقة الـ120 ألف معلم نقابة الاجتماعيين
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للاجتماعيين، إن عضوية النقابة، أحد الشروط اللازمة للأخصائيين الراغبين فى التقدم بمسابقة وزارة التربية والتعليم، الخاصة بالتعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى، لسد العجز بالمدارس الحكومية، وذلك فى وظائف الأخصائى الاجتماعى، والأخصائى النفسى، من حملة مؤهلات الخدمة الاجتماعية، وأداب قسمى علم نفس واجتماع.
 
وطالبت نقابة الاجتماعيين، فى بيان، أعضائها بسرعة التوجه للنقابة للحصول على ما يفيد عضوية النقابة، وسداد الاشتراكات لتقديمها ضمن مستندات التقدم للوظيفة، لافتة إلى أنه لا يتم الاعتراف بعضوية أى نقابة أخرى للوظيفة.
 
وأشارت إلى أنه بخصوص من لم يُقيد بالنقابة العامة للمهن الاجتماعية، وراغب فى التقدم للوظائف عليه التوجه للنقابة، بمستندات "2 صورة شخصية، صورة المؤهل الدراسى "الأصل للإطلاع"، صورة بطاقة الرقم القومى سارية، فيش جنائى باسم نقابة المهن الاجتماعية، بجانب سداد المبلغ المستحق من عام التخرج وحتى تاريخه.
 
 
 
 

نقابة الاجتماعيين

مسابقة 120 الف معلم

120 الف معلم

نقابة المهن الاجتماعية

عضوية نقابة الاجتماعيين

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