الأوقاف تعلن أسماء المجموعة الأولى من الناجحين فى اختبارات مسابقة إمام منطقة

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المجموعة الأولى من الناجحين في اختبارات مسابقة إمام منطقة والمرشحين للدورة التدريبية في مجال التواصل المجتمعى.

وهم: