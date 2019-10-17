الأوقاف تعلن أسماء المجموعة الأولى من الناجحين فى اختبارات مسابقة إمام منطقة

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المجموعة الأولى من الناجحين في اختبارات مسابقة إمام منطقة والمرشحين للدورة التدريبية في مجال التواصل المجتمعى.
وهم:
|1.
|أشرف حربي عبد الفتاح شعبان
|القاهرة
|2.
|أحمد يونس أحمد عبد الغني
|القاهرة
|3.
|أحمد فرج علي عبد الجواد
|الجيزة
|4.
|محمد عبد الستار عبد الرحمن البري
|الجيزة
|5.
|عمرو يوسف مصطفي يوسف الجندي
|القليوبية
|6.
|عبد الله محمد مصطفى محمد
|الدقهلية
|7.
|محمد حسين إبراهيم أحمد جاد الله
|الدقهلية
|8.
|هاني عنتر إبراهيم زكي السباعي
|دمياط
|9.
|سمير محمد صابر سليم
|دمياط
|10.
|علي اسماعيل علي علي صابر
|دمياط
|11.
|أنس ابو المجد عبد اللطيف محمد
|الشرقية
|12.
|ابراهيم محمد محمد ابراهيم
|الشرقية
|13.
|أحمد محمد حسين ابراهيم مريم
|الشرقية
|14.
|أحمد محمد عبدالعال عبد الحميد
|الشرقية
|15.
|محمد محمد صدقي عبد الكريم
|الشرقية
|16.
|ناصر عبد الأعلى عطية حسن
|الشرقية
|17.
|مجدي عبد الرؤوف الرفاعي محمود
|الغربية
|18.
|محمد محمد عبد المنعم علوان
|الغربية
|19.
|عبد الرحمن ابراهيم عبد الحميد عامر عيد
|الإسكندرية
|20.
|عبد الله عادل الصاوي أحمد بدر
|الإسكندرية
|21.
|محمد السيد أبو هاشم أحمد مكي
|الإسماعيلية
|22.
|أحمد صلاح على محمد
|الإسماعيلية
|23.
|حامد خليفة ابراهيم عيسوي
|البحيرة
|24.
|بسيوني فوزي قطب القطري
|البحيرة
|25.
|وليد كامل على عطية الفقى
|البحيرة
|26.
|محمد عبد الحميد أمين عبد الجواد
|بني سويف
|27.
|محمود صالح محمود محمد
|بني سويف
|28.
|أحمد سعيد أبو اليزيد علي أبوزيد
|المنوفية
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