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الأوقاف تطلق حملة "هذا هو الإسلام" بحضور رموز الإفتاء بالعالم اليوم

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:57 ص
الأوقاف تطلق حملة "هذا هو الإسلام" بحضور رموز الإفتاء بالعالم اليوم مؤتمر لوزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، حملة هذا هو الإسلام، الأخلاقية والدعوية، فى الثانية عشرة ظهرا بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا يحضره رموز الفتوى بالعالم، بحضور قاضى قضاة فلسطين دكتور محمود الهباش.

ويحضر مفتو إفريقيا البارزين ومفتى روسيا الشرقية الشيخ نفيع الله عشروف، والدكتور عبد الله فدعق الداعية السعودى.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية، قد أعلنت عن حزمة أوجه تعاون مع الجانب الروسى ممثلا فى مجلس شورى مفتى روسيا الاتحادية والإدارات الدينية، وأعلنت الأوقاف، حسب بيان لها، عن مذكرة تفاهم مع الجانب الروسى لإقامة دورة تدريبية لعدد من الأئمة العاملين فى الإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية بشكل دورى فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات.

وقرر الجانبان ابتعاث بعض العلماء والمختصين إلى موسكو لإلقاء محاضرات فى الجامعات والمعاهد الإسلامية والمسجد الجامع بموسكو حول مواجهة التحديات المعاصرة للمجتمع الإسلامى بشكل عام.

وناقش الجانبان إغناء المكتبات فى كل من المركز الثقافى الإسلامى فى موسكو، والمعاهد الإسلامية بموسكو، بتأمين الكتب الإسلامية التى تسهم فى إنشاء جيل من الشباب الإسلامى الواعى والمثقف والمحصن ضد أفكار الكراهية والعنف والتطرف، جيل متشبع بالإيجابية والحريص على بناء مستقبل وطنه وأمته.

 


وزارة الاوقاف

حملة هذا هو الاسلامية

مفتى روسيا الشرقية

هذا هو الإسلام

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