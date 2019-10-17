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الأمن الوطنى يضبط أدمن صفحة "أسرع قرض فى مصر" بتهمة النصب

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:17 م
الأمن الوطنى يضبط أدمن صفحة "أسرع قرض فى مصر" بتهمة النصب أدمن صفحة "أسرع قرض فى مصر"
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى بزعم قدرتهما على منحهم قروض، جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها وبخاصة الجرائم المرتبطة بعمليات النصب على المواطنين والإستيلاء على مدخراتهم.

 توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد قيام إثنين من العناصر الإجرامية بإنشاء صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى (أسرع قرض فى مصر – قرض حسن) بدعوى إمكانية منح قروض ميسرة وبدون فوائد بغرض النصب على المواطنين.

تم فى إطار التعامل مع تلك المعلومات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تحديد القائمين على إنشاء وإدارة الصفحتين وضبطهما، عثر بحوزتهما على صور بطاقات رقم قومى ، وسجلات تجارية ، وبطاقات ضريبية خاصة ببعض المواطنين من ضحاياهم .

 


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قروض وهمية

النصب

جرائم الكترونية

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