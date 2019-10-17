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الأمم المتحدة: الحوثيون يفرضون أكثر من 100 قيد على توزيع المساعدات فى اليمن

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:41 م
الأمم المتحدة: الحوثيون يفرضون أكثر من 100 قيد على توزيع المساعدات فى اليمن مسئول الشئون الإنسانية فى الأمم المتحدة مارك لوكوك
أ ش أ

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أعرب مسئول الشئون الإنسانية فى الأمم المتحدة مارك لوكوك، اليوم الثلاثاء، عن شكره للملكة العربية السعودية على دعم الأمم المتحدة لمواجهة الوضع الإنسانى فى اليمن.
 
وكشف لوكوك، خلال كلمته فى جلسة لمجلس الأمن الدولي، أوردتها قناة "العربية"، أن "الحوثيين يفرضون أكثر من 100 قيد على توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين فى البلاد، داعيا المليشيات الانقلابية لوقف الممارسات التى تؤدى لرفع أسعار المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن "أسعار الوقود فى اليمن تضاعفت 3 مرات فى الأشهر الماضية".
 
وحذر من أن الاشتباكات فى الجنوب اليمنى، تضر بالعمليتين السياسية والإنسانية وتقلل من فرص الحل السلمى والسياسى للأزمة فى البلاد.
 

الامم المتحده

الحوثيين

اليمن

المساعدات الامنيه

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