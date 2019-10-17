الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

الأقصر – أحمد مرعى

صرحت ياسمين عبد الرحمن المدير التنفيذى لمشروع أوبرا عايدة، المقرر إقامتها بعد 9 أيام بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر بدء العمل فى التجهيزات النهائية للعروض خلال الأيام المقبلة، ويصل لمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، مقدمو العروض وهم نحو 80 عازفاً من أوركسترا أكاديمية (لفيف) السيمفونية فى أوكرانيا، والذين يتميزون بالتواصل الرائع مع المستمعين وتقودهم المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، أول امرأة ترأس أوبرا جراز فى النمسا، وذلك لبدء التدريبات على العروض فى أرض الأقصر للتعود على الوضع بالمحافظة.



وأضافت المدير التنفيذى لأوبرا عايدة لـ"اليوم السابع"، أنه يشارك فى العروض أيضاً حوالى 70 موسيقياً ضمن الكورال الوطنى الأوكرانى (دومكا)، الضيوف الدائمين على مسارح أوروبا، وكذلك سيتم الاستعانة ببعض النجوم المصريين بالعروض، موضحاً أنه تفصل الأقصر عن عودة الأوبرا 9 أيام فقط.





وأوضحت ياسمين عبد الرحمن، أنه يجرى العمل بكل جدية فى مختلف أرجاء الأوساط السياحية بمحافظة الأقصر، والتعاون بين جميع الأطراف لبحث كافة الترتيبات اللازمة لإقامة الفعالية السياحية الفنية الثقافية فى ساحة معبد الدير البحرى "حتشبسوت" غرب الأقصر، كما التقت مؤخراً بالمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيرى، وعدد من قيادات المحافظة، لبحث الاستعدادات النهائية فى محافظة الأقصر، وذك بالتعاون مع حوالى 38 شركة سياحة قامت بالتسويق للعروض حول العالم، وذلك لعودة عروض "أوبرا عايدة" بكل نجاح بعد غياب نحو عقدين من الزمان.



وتسعى عروض "أوبرا عايدة" بالأقصر، والتى يحتضنها معبد الملكة حتشبسوت مطلع الشتاء المقبل، إلى جذب 4 آلاف سائح من دول العالم، لحضور عرضين يومى 26 و28 أكتوبر، حيث سيتحرك العارضون على أرض المعبد مُباشرة، وسط أجواء من الإبهار عن طريق أحداث تقنيات الصوت والضوء، ليشعر المُستمعون أنهم جُزءٌ من العرض، فى تجربة فريدة لا تُنسى، حيث تؤدى الكورية "ساى كيونغ ريم" دور "عايدة" وهى من مواليد عام 1990 وتشتهر بإسم "المغامر العظيم فى السوبرانو الحديث" ويطلق عليه فى الأوساط العالمية "صوت للموت من اجله" والتى درست الغناء فى معهد "جوزيبى فيردي" فى ميلانو، وفى أكاديمية "تيترو" وكانت واحدة من 6 مغنيات لعبن دور عايدة فى ساحة "دى فيرونا" بإيطاليا، وقد قامت بأداء دور "عايدة" فى "أرينا دى فيرونا" و"سيول" و"فورت" و"ميونيخ" و"طوكيو".