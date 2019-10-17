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"الأطباء العرب" يعلن تضامنه مع لبنان ويضع كافة إمكانياته لدعم المناطق المنكوبة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:51 ص
"الأطباء العرب" يعلن تضامنه مع لبنان ويضع كافة إمكانياته لدعم المناطق المنكوبة حرائق لبنان
أ ش أ

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أعربت الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب، عن تضامنه الكامل مع الجمهورية اللبنانية حكومة وشعبًا بشأن الحرائق التي اجتاحت عدد من المناطق اللبنانية، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

قال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، في بيان أمس الأربعاء، أن الاتحاد يضع كافة إمكانياته الصحية والطبية والإنسانية تحت أمر المسئولين في الحكومة اللبنانية لمواجهة الكارثة وإغاثة المنكوبين، مشيرًا إلى تكليف الدكتور أحمد البوش الأمين العام المساعد للاتحاد في لبنان بمتابعة الأوضاع علي أرض الواقع واتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة واللازمة تحت إشراف الدكتور عمر عياش رئيس المجلس الأعلى للاتحاد.

 

 


الاطباء العرب

لبنان

حرائق لبنان

كارثة

اغاثة

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