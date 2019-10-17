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الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل توترات الخروج البريطانى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:48 ص
الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل توترات الخروج البريطانى الأسهم الأوروبية
رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية فى التعاملات المبكرة اليوم الخميس فى ظل توتر المستثمرين قبيل قمة للاتحاد الأوروبى تستمر يومين ستركز على جهود اللحظات الأخيرة لإبرام اتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل.

كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبى منخفضا 0.2% مع تراجع جميع البورصات الرئيسية.

وكان المؤشر فاينناشال تايمز 100 فى لندن هو الوحيد الذى لم يطرأ عليه تغير يذكر، إذ استفادت أسهم الشركات التى تعتمد بكثافة على التصدير من ضعف فى الجنيه الإسترليني.

وتراجع سهم مجموعة فاورسيا الفرنسية لمكونات السيارات 5.3% بعد أن سجلت مبيعات أقل من المتوقع فى الربع الثالث.

وقفز سهم إريكسون حوالى سبعة بالمئة بعد أن سجلت شركة تصنيع معدات الاتصالات أرباحا أساسية فصلية جاءت أفضل من التوقعات بكثير ورفعت هدف مبيعاتها لعام 2020.

وسجلت أسهم شركات التعدين التراجع الأكثر حدة بين القطاعات الأوروبية، إذ انخفضت 1.3%.

 

 


الأسهم الأوروبية

المؤشر ستوكس

مجموعة فاورسيا الفرنسية

رويترز

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