سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 31
شبين الكوم 22 31
طنطا 21 30
دمنهور 22 30
الإسكندرية 22 28
بلطيم 23 27
مطروح 22 26
السلوم 21 27
سيوة 18 32
بورسعيد 24 28
دمياط 24 28
الزقازيق 23 32
الاسماعيلية 22 31
السويس 23 32
العريش 21 30
رفح 21 29
رأس سدر 22 32
نخل 21 32
نويبع 27 33
طابا 23 31
كاترين 17 28
الطور 25 29
شرم الشيخ 29 38
الغردقة 26 35
مرسى علم 27 33
الفيوم 23 33
بنى سويف 23 33
المنيا 21 34
أسيوط 20 35
سوهاج 23 36
قنا 23 36
الأقصر 25 37
أسوان 27 38
أبوسمبل 28 37
الوادى الجديد 26 37
شلاتين 26 35
أبو رماد 27 34
حلايب 28 33
رأس حدربة 28 33
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 39
المدينة 22 37
الرياض 22 35
المنامة 29 35
أبوظبى 27 36
الدوحة 27 36
الكويت 23 38
دمشق 14 31
بيروت 24 28
عمان 16 29
القدس 18 26
غزة 22 28
بغداد 21 36
مسقط 27 33
صنعاء 10 22
الخرطوم 26 38
طرابلس 19 25
تونس 17 27
الجزائر 15 24
الرباط 11 22
نواكشوط 26 36
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 27
اسطنبول 15 23
إسلام آباد 17 30
نيودلهى 22 34
جاكرتا 25 33
بكين 07 14
كوالالمبور 24 31
طوكيو 15 19
أثينا 16 25
روما 10 22
باريس 11 17
مدريد 07 18
برلين 11 17
لندن 11 15
مونتريال 06 08
موسكو 10 16
نيويورك 11 16
واشنطن 09 16

الارصاد

طقس

درجات الحراره

حاله الطقس

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقس الخليج.. معتدل بالبحرين والكويت.. أمطار بالسعودية.. وصحو بالإمارات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:00 ص

طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية ومعتدل فى الإمارات والبحرين

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:00 ص

طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وضباب ورياح فى الإمارات والكويت

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:00 ص

الأرصاد: غدا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:05 ص

طقس الخليج.. معتدل بالبحرين.. أمطار بالسعودية.. وغائم بالإمارات

الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى

اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى

"المترو" تعلن عن تعطل خط المرج - حلوان.. وتوفر وسيلة انتقال بديلة للركاب

"المترو" تعلن عن تعطل خط المرج - حلوان.. وتوفر وسيلة انتقال بديلة للركاب

خلال ساعات.. الحكم على متهمين اثنين فى "أحداث عنف المطرية"

خلال ساعات.. الحكم على متهمين اثنين فى "أحداث عنف المطرية"

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر "الكول سنتر"

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر "الكول سنتر"

البرلمان يواجه وزارة الإسكان بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة.. اقرأ التفاصيل

البرلمان يواجه وزارة الإسكان بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة.. اقرأ التفاصيل

ما الحد الأقصى لحيازة النقد الأجنبى عند دخول أو مغادرة البلاد؟

ما الحد الأقصى لحيازة النقد الأجنبى عند دخول أو مغادرة البلاد؟

التنمية المحلية تكشف عن ترخيص 248 ألفا و110 "توك توك" للعمل بالقرى والنجوع

التنمية المحلية تكشف عن ترخيص 248 ألفا و110 "توك توك" للعمل بالقرى والنجوع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة