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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة بأكتوبر.. والطماطم بجنيهين

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:00 ص
استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة بأكتوبر.. والطماطم بجنيهين صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكد محسن الفيومى عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر أن أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة داخل السوق مشيرا الى أن السوق متوفر به كميات كبيرة من جميع الأصناف.

وأضاف الفيومى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الطماطم تباع بأسعار تتراوح بين 2 – 4 جنيها بسوق الجملة، كما تباع البطاطس بسعر 3 – 5 جنيها بسوق الجملة أيضا، وهى أسعار منخفضة.

وأشار إلى أن فاكهة الموسم وهى الموز والبرتقال تباع أيضا بأسعار متدنية، حيث يتراوح سعر الموز بين 4 – 4.5 جنيها للكيلو بسوق الجملة وهى أقل من تكلفة زراعته التى تصل إلى 5.5 جنيها للكيلو، وتباع فى سوق التجزئة بسعر 6 جنيهات للكيلو، كما يباع البرتقال بسعر جملة يتراوح بين 3 – 5 جنيها للكيلو.


اخبار اقتصاد

سوق الجمل

اسعار الخضروات

اسعار الفاكهة

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