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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:39 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى المواد الأساسية والبنوك.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحا 2.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5766.73 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% رابحاً 3.87 نقطة ليغلق عند مستوى 6299.66 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.02% رابحاً نقطة ليغلق عند مستوى 4725.63 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 82.3 مليون سهم بقيمة 16.3 مليون دينار كويتى عبر 4436 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.82%، أعقبه قطاعى الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%.
 
وجاء سهم "شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 23.97%، تليه شركة مجموعة عربى القابضة بنسبة 14.53%، ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة وربة للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.86% ثم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.56%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.24%.

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