ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى المواد الأساسية والبنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحا 2.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5766.73 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% رابحاً 3.87 نقطة ليغلق عند مستوى 6299.66 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.02% رابحاً نقطة ليغلق عند مستوى 4725.63 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 82.3 مليون سهم بقيمة 16.3 مليون دينار كويتى عبر 4436 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.82%، أعقبه قطاعى الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 23.97%، تليه شركة مجموعة عربى القابضة بنسبة 14.53%، ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة وربة للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.86% ثم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.56%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.24%.