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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 5 أشخاص

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:05 م
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 5 أشخاص مقياس ريختر
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أعلنت السلطات الفلبينية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب جنوب البلاد وبلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر إلى 5 أشخاص لقوا مصرعهم.
 
وأوضح مسئول فى الدفاع المدنى، فى تصريح نقلته شبكة (إيه بى سي) اليوم الخميس، أن العشرات أصيبوا جراء الزلزال والانزلاقات الأرضية.
 
وكان المعهد الفلبينى للبراكين والزلازل قد أعلن أمس الأربعاء، أن زلزالا قد ضرب ولاية شمال كوتاباتو جنوبى الفلبين، متوقعا حدوث أضرار وهزات ارتدادية.
 
ووقع الزلزال حوالى الساعة 7:30 بالتوقيت المحلى (11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش)، ولم يتم إصدار إنذار من إمكانية حدوث أمواج مد عاتية (تسونامى).
 

الفلبين

زلزال الفلبين

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