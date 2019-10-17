ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 14273 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2059 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 17178 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 5299 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليصل مستوى 531 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1410 نقطة.