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ارتفاع بورصة البحرين هامشيا بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:46 م
ارتفاع بورصة البحرين هامشيا بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحا 1.27 نقطة ليغلق عند مستوى 1527.12 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والفنادق والسياحة والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4 ملايين سهم بقيمة 688.3 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 20.18% مدفوعا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.26%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.55% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 3.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.06% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.12%.

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