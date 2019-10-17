ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحا 2.10 نقطة ليصل إلى مستوى 1527.95 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والفنادق والسياحة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.6 مليون سهم بقيمة 401.4 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 20.18% مدفوعا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.26%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.08% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 3.19%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.22%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.37% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.