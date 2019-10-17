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ارتفاع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:53 ص
ارتفاع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% رابحا 20.31 نقطة ليصل إلى مستوى 7538.68 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.57% رابحا 20.80 نقطة ليصل إلى مستوى 3641.34 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 27.1 مليون سهم بقيمة 689.6 مليون ريال، وارتفعت أسهم 70 شركة، فيما تراجعت 75 شركة. 
 
وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.46%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.49%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.48%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.35%.
 
وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.50%، ثم الخزف السعودى بنسبة 3.71%، ثم عناية بنسبة 2.41%، فيما تصدر سهم "المصافى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.84% ثم الفخارية بنسبة 2.29%، ثم أسيج بنسبة 2.22%.

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