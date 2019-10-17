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ارتفاع الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:49 م
ارتفاع الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.56% رابحا 117.45 نقطة ليغلق عند مستوى 7635.82 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.78% رابحا 64.52 نقطة ليغلق عند  مستوى 3685.06 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 100.8 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 126 شركة، فيما تراجعت 44 شركة. 
 
وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.28%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.23%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.95%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%.
 
وجاء سهم "االسعودى الفرنسى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.64%، ثم مجموعة السريع بنسبة 4.68%، ثم سابك بنسبة 4.02%، فيما تصدر سهم "المصافى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.45% ثم بوبا العربية بنسبة 2.66%، ثم أسلاك بنسبة 1.34%.

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