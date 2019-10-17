سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

احتدام الخلافات بين ترامب والديمقراطيين بعد التصويت ضد الانسحاب من سوريا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:27 ص
احتدام الخلافات بين ترامب والديمقراطيين بعد التصويت ضد الانسحاب من سوريا ترامب
نيويورك (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلطت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية الضوء على تخلى الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى عن الرئيس دونالد ترامب والذى تجلى فى تصويت أغلبية ساحقة على مشروع قرار يندد بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، تمهيدا لاجتماع البيت الأبيض مع زعماء الكونجرس، حيث اضطر الديمقراطيون للانسحاب من الاجتماع بعد إهانة رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسي.

وذكرت الصحيفة- فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، أن هذه الواقعة جاءت بعد أن صوت الديمقراطيون والجمهوريون بأغلبية ساحقة، أمس، على مشروع قرار يعارض انسحاب القوات الأمريكية ويحث الإدارة على احتواء تداعيات توغل تركيا فى سوريا.

وأضافت أنه من المقرر أن يتوجه نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى تركيا؛ لإجراء محادثات اليوم.

ووفقا للصحيفة، صوت 354 نائبا لصالح مشروع القرار الرافض للانسحاب من سوريا وعارضه 60 بعدما انضم العشرات من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية المؤيدة للمشروع، ما يشكل مظهرا نادرا لمعارضة الحزب الجمهورى لموقف اتخذه الرئيس الجمهورى بشأن قضية بارزة.

وبعد التصويت، التقى قادة الكونجرس بمن فيهم رئيسة مجلس النواب الديمقراطية بيلوسى من كاليفورنيا والسناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ الأمريكى مع ترامب فى البيت الأبيض.

وكان الاجتماع مختصرا ومثيرا للجدل، حيث وصف ترامب بيلوسى بأنها "سياسية من الدرجة الثالثة" وردت بيلوسى فيما بعد بأن ترامب كان يعانى من حالة انهيار.

وأفادت (وول ستريت جورنال) بأن هذا الصدام جاء فى وقت يتوجه فيه مسؤولو الإدارة الأمريكية إلى أنقرة؛ للاجتماع مع الزعماء الأتراك، وهى مهمة التى تخيم عليها حالة من عدم اليقين بعد رفض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان دعوات لوقف إطلاق النار وتصريحات ترامب بأنه لا علاقة لواشنطن بالهجوم التركى ووصفه للأكراد- وهم حلفاء الولايات المتحدة منذ زمن طويل فى الحرب ضد (داعش) والذين تعتبرهم تركيا بأنهم إرهابيين- بأنهم "ليسوا ملائكة".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تصويت مجلس النواب هو أول خطوة رسمية يتخذها النواب لتسجيل انتقاداتهم لقرار ترامب بسحب القوات الأمريكية فى سوريا، والذى أعقبه هجوم عسكرى تركى على مناطق تسيطر عليها القوات الكردية.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول أن غياب القوات الأمريكية المفاجئ فى المنطقة أثار المخاوف مجددا بين النواب الأمريكيين حول عودة ظهور (داعش) وانتشار النفوذ الروسى فى المنطقة، وانتقد المشرعون هذه الخطوة باعتبارها تخليا عن القوات الكردية.

 

 


ترامب

الديمقراطيين

انسحاب القوات الامريكيه من سوريا

الكونجرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس استخبارات السعودية السابق: قرار ترامب بالانسحاب من سوريا "غير حكيم"

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:43 ص

زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونجرس ينتقد قرار ترامب بالانسحاب من سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:33 م

بعد الانسحاب من سوريا.. كيف وضع الرئيس الأمريكى الداخل أولوية على حساب الخارج؟.. مقامرة ترامب امتداد لصراعه نحو تغيير "نظرية النفوذ" بالقوة العسكرية.. ويسعى لتحويل روسيا من خانة الخصومة إلى الشراكة مع واشنطن

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:20 م

فاينانشيال تايمز: ترامب يواجه انتقادات من الجمهوريين ردا على الانسحاب من سوريا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:32 م

سيناتور أمريكى يدعو ترامب إلى التراجع عن قرار الانسحاب من سوريا

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى

اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة