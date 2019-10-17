اتفاق مبدئى يعلق اضراب جنرال موتورز.. واسهم الشركة تعود للصعود

كتبت : نهال طارق

توصلت شركة جنرال موتورز واتحاد العمال إلى اتفاق مؤقت من شأنه إنهاء إضراب عمال السيارات في الولايات المتحدة الذي دام لنحو شهر مما أثر سلبا على سوق صانعة السيارات في أمريكا.

وبحسب تقرير ال "سي ان ان" ، أن اتحاد العمال قال انه تم التوصل إلى اتفاق مؤقت مع الشركة بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 4 أسابيع دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل عن هذا الاتفاق، يحتاج الاتفاق المبدئي إلى موافقة كل من القيادة النقابية وكذلك أعضاء النقابة في جنرال موتورز قبل البدء في تفعيله.

وتفائل المستثمرين في جنرال موتورز بهذه الخطوة، حيث ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2% في تعاملات منتصف اليوم تجاوبا مع بدء الوصول لحل وبحسب شبكة ال "سي ان ان" لا تزال أسهم جنرال موتورز منخفضة بنسبة 5 ٪ عن معدلاتها الطبيعية نتيجة للإضراب.

وتسبب الاضراب في توقف العمل داخل 31 مصنعًا من مصانع جنرال موتورز و21 منشأة أخرى منتشرة في تسع ولايات، معظمها في وسط الولايات المتحدة، بالاضافة إلى تسريح العمال من مصانع الشركة في المكسيك وكندا والتي اضطرت إلى الإغلاق بسبب انقطاع سلاسل التوريد الخاصة بهم.

ووفقا للتقرير إذا انتهت الإضراب هذا الاسبوع، فستكون خسرت جنرال موتورز أرباحًا تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار ، وفقًا لتقديرات مجموعة أندرسون الاقتصادية ، ومن المتوقع أن يحصل تقريباً 48 ألف عضو في "جنرال موتورز" على مكافآت وعلاوات كجزء من الاتفاقية.

طالب الاتحاد بتحول صناعة بعض المركبات من المكسيك إلى المصانع الأمريكية. أعلنت جنرال موتورز عن خطط لإغلاق أربعة مصانع أمريكية في نوفمبر الماضي مضيفة إنها وجدت وظائف أخرى لنحو 2300 من العمال لكن سيضطروا إلى الانتقال لشغل هذه الوظائف الأخرى.