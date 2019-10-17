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إلغاء رخصة الطيار صاحب واقعة الفنان محمد رمضان وسحبها مدى الحياة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:45 م
إلغاء رخصة الطيار صاحب واقعة الفنان محمد رمضان وسحبها مدى الحياة محمد رمضان
كتب محمود عبد الغنى

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قالت وزارة الطيران المدنى ، فى بيان صحفى اليوم الخميس ، أنه عقب التحقيق فى مقطع فيديو للفنان محمد رمضان ، داخل قمرة قيادة طائرة مملوكة لشركة طيران خاصة تقرر إلغاء رخصة الطيار، وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أى أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية .
 
وأضاف البيان ، إن وزير الطيران المدنى،  أصدر تعليماته إلى سلطة الطيران المدني من منطلق مسئوليتها عن السلامة الجوية بجمهورية مصر العربية بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف علي ملابسات تلك الواقعة، وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصرى   إتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، حيث تقرر الأتي:
 
 
-  إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة  وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.
 
- سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.
 
وإذ تؤكد وزارة الطيران المدني المصري علي ثقتها بشركات الطيران المصرية وإلتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلي معدلات الأمن و السلامة،  وكذلك ثقتها في مهنية وحرفية الطيارين المصريين وإلتزامهم بالتشريعات والقوانين التي تحقق أعلي معدلات السلامة الجوية حيث تعد هذه الواقعة عملا فرديا  ولا يدل على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدولية ، حيث أن صناعة الطيران المدني هي صناعة تقوم بالأساس علي الإلتزام المطلق بمعايير السلامة الجوية ولا مجال للتهاون مطلقا مع أى إخلال أو استهتار أو تجاوزات لتلك المعايير.
 
 
وكانت سلطات التحقيق تأكدت من صحة الفيديو المتداول للفنان محمد رمضان ، داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات وتبين أن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وأنها ليست الشركة الوطنية مصر للطيران ، وأنها كانت مستأجرة فى رحلة لصالح الفنان محمد رمضان .
 
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

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