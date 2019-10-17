"إكسترا نيوز": وثائق رسمية تفضح تعاون تركيا والإكوادور ضد معارضي أردوغان

كتب أحمد عرفة

قال تقرير لقناة "إكسترا نيوز" إن وثائق رسمية كشفت عن وجود اتفاق أمنى بين الجانب التركى والإكوادور لتسهيل حملات القمع ضد الصحفيين الأتراك المنفيين إليها بسبب معارضاتهم لأردوغان والذين يصفهم الآخير بأنهم إرهابيون.

وقال التقرير إن هذه الوثائق تثبت على ما تم الاتفاق أن تقاضى الكوادر والصحفيين والنشطاء الذين تم تعريفهم وإرسالهم على أنهم إرهابيين من قبل حكومة أردوغان.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar"><p lang="ar" dir="rtl">وثائق رسمية تفضح تعاون تركيا والإكوادور ضد معارضي أردوغان <a href="https://twitter.com/hashtag/eXtranews?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#eXtranews</a> <a href="https://t.co/do2eQ47Wpn">pic.twitter.com/do2eQ47Wpn</a></p>— eXtra news (@Extranewstv) <a href="https://twitter.com/Extranewstv/status/1184851560909672450?ref_src=twsrc%5Etfw">١٧ أكتوبر ٢٠١٩</a></blockquote>

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وأوضح التقرير أن تركيا تعد بحسب تقارير دولية أكبر سجن للصحفيين فى جميع أنحاء العالم حيث بلغ عدد الصحفيين المتواجدين فى سجون أردوغان نحو 183 صحفيا.