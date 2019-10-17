"إكسترا نيوز" تبرز فيديو "اليوم السابع" الفاضح لأكاذيب الإخوانى عبد الله الشريف

كتب أحمد عرفة

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقرير عن أكاذيب الإخوانى عبد الله الشريف ، ومزاعمه بأنه تلقى تهديد هو وأسرته ، وتم الضغط على عائلته من أجل الظهور ، وأن قوات الأمن داهمت بيته

وعرضت القناة، فيديو "اليوم السابع"، الذى تكذب فيه عبد الله الشريف، وتؤكد أن ادعاءات الإخوانى بأن قوات الأمن داهمت منزله مجرد أكاذيب، وأن الحقيقة أن صحفى " اليوم السابع" قاموا بعمل مغامرة وسجلت مع أهالى قريته، وأن والده سجل مع صحفى اليوم السابع بإرادته ، وكذلك شقيقه.

وأشادت مذيعة " إكسترا نيوز" بفيديو اليوم السابع ،الذى فضح فيه أكاذيب الإخوانى عبد الله الشريف ، حيث عرضت القناة فيديو "اليوم السابع" كاملا والذى تستعرض فيه أراء جيران عبد الله الشريف وهم يفضحون أكاذيبه .