سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

إطلاق اسم الشهيد محمد سمير إدريس على مدرسة العوضية للتعليم الأساسى بشربين

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:16 ص
إطلاق اسم الشهيد محمد سمير إدريس على مدرسة العوضية للتعليم الأساسى بشربين الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد عقيد أركان حرب محمد سمير ادريس على مدرسة العوضية للتعليم الأساسى التابعة لمركز شربين .

 

وأكد محافظ الدقهلية، أننا لا ننسى شهداءنا الابرار الذين ضحوا لنحيا فى امن وأمان، فتحية تقدير وامتنان لهم جميعا، وعرفانا لأسرهم وأهلهم، مضيفا أننا هنا اليوم فى إطار الاحتفالات بذكرى نصر اكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة.

 

وأشار شاروبيم إلى أن نصر اكتوبر المجيد أعاد للمصريين عزهم وتفاخرهم بقواتنا المسلحة الباسلة التى رسمت أعظم البطولات، وأوضح اننا نمضى فى طريق البناء بخطى ثابتة بقيادة الرئيس المناضل عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى وضع مصر على طريق الريادة والتقدم

 

وشدد محافظ الدقهلية على أن الحكومة لا تدخر جهدا لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة للمواطنين فى مختلف المجالات وفى مقدمتها المنظومة التعليمية فى إطار رفع كفاءة الأداء وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول

 

وحضر الاحتفال سعد الفرماوى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب محمد أبو العينين رئيس مركز ومدينة شربين.

 

 

 


الشهيد محمد سمير ادريس

الدقهلية

تعليم الدقهلية

مركز شربين

شهداء الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى

اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة