إطلاق اسم الشهيد محمد سمير إدريس على مدرسة العوضية للتعليم الأساسى بشربين

الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد عقيد أركان حرب محمد سمير ادريس على مدرسة العوضية للتعليم الأساسى التابعة لمركز شربين .

وأكد محافظ الدقهلية، أننا لا ننسى شهداءنا الابرار الذين ضحوا لنحيا فى امن وأمان، فتحية تقدير وامتنان لهم جميعا، وعرفانا لأسرهم وأهلهم، مضيفا أننا هنا اليوم فى إطار الاحتفالات بذكرى نصر اكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة.

وأشار شاروبيم إلى أن نصر اكتوبر المجيد أعاد للمصريين عزهم وتفاخرهم بقواتنا المسلحة الباسلة التى رسمت أعظم البطولات، وأوضح اننا نمضى فى طريق البناء بخطى ثابتة بقيادة الرئيس المناضل عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى وضع مصر على طريق الريادة والتقدم.

وشدد محافظ الدقهلية على أن الحكومة لا تدخر جهدا لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة للمواطنين فى مختلف المجالات وفى مقدمتها المنظومة التعليمية فى إطار رفع كفاءة الأداء وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول.

وحضر الاحتفال سعد الفرماوى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب محمد أبو العينين رئيس مركز ومدينة شربين.