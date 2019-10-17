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إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج الحشيش فى المطرية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:20 م
إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج الحشيش فى المطرية مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أحالت نيابة المطرية، عاطل " مسجل خطر "، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة الاتجار  فى مخدر الحشيش  متخذا من دائرة قسم المطرية وكرا له لتوزيع تجارته غير المشروعة على عملائه .
 
كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على "على.ع " 30 سنه مسجل خطر وبحوزته 200 جرام من مخدر الحشيش، فى منطقة المطرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 
البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 100 جنيه، وهاتف محمول.
 
 

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قسم المطرية

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