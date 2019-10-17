إحالة متهم بتزوير محررات والنصب على المواطنين بالتجمع للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهم بتزوير أوراق عقار وبيع شقق للمواطنين بالتجمع الخامس بالمخالفة للقانون، للمحاكمة الجنائية.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم " 3729 "، لسنة 2019 أن المتهم هو " أحمد .أ " 27 سنة.

البداية بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، عدة بلاغات تتهم فيه "أحمد.أ" بتزوير أوراق لامتلاك عقار والده، الذي توفي منذ 4 سنوات، والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تبين صحة البلاغ، وتبين بيع المتهم لشقق العقار بأوراق مزورة وتم ضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.