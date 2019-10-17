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إحالة متهم بتزوير محررات والنصب على المواطنين بالتجمع للمحاكمة الجنائية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:34 م
إحالة متهم بتزوير محررات والنصب على المواطنين بالتجمع للمحاكمة الجنائية أوراق مزورة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهم بتزوير أوراق عقار وبيع شقق للمواطنين بالتجمع الخامس بالمخالفة للقانون، للمحاكمة الجنائية.
 
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم " 3729 "، لسنة 2019 أن المتهم هو " أحمد .أ " 27 سنة.
 
البداية بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، عدة بلاغات تتهم فيه "أحمد.أ" بتزوير أوراق لامتلاك عقار والده، الذي توفي منذ 4 سنوات، والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تبين صحة البلاغ، وتبين بيع المتهم لشقق العقار بأوراق مزورة وتم ضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 

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حبس

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