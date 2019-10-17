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أنقرة: اتفقنا مع أمريكا على سيطرة القوات التركية على المنطقة الآمنة فى سوريا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:07 م
أنقرة: اتفقنا مع أمريكا على سيطرة القوات التركية على المنطقة الآمنة فى سوريا وزير الخارجية التركى
رويترز

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قال وزير الخارجية التركى، اليوم الخميس أنه تم الاتفاق مع أمريكا على أن القوات التركية هي التى ستسيطر على المنطقة الآمنة في سوريا.

وأشارأنه تم الاتفاق مع أمريكا على جمع الأسلحة الثقيلة من وحدات حماية الشعب وتدمير مواقعها، مضيفا أن الهدف أن تمتد المنطقة الآمنة لعمق 32 كيلومترا في سوريا من شرق الفرات وحتى الحدود العراقية.

وقال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس إن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار فى شمال سوريا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وأكد بنس أنه اتفق مع الجانب التركى على حماية الأقليات فى سوريا والسجون، وأكد بنس أن الاتفاق مع أردوغان أنقذ حياة الملايين.

وأشار بنس أن أنقرة وواشنطن اتفقا على إيجاد حل للمنطقة الأمنة بشمال سوريا، مضيفا أن الاتفاق يتضمن عدم دخول تركيا فى عمل عسكرى فى مدينة كوبانى السورية.

وأضاف بنس أن أمريكا تعمل مع وحدات حماية الشعب الكردية على الانسحاب خارج منطقة بعمق 20 ميلا فى سوريا، مؤكدا أن انسحاب القوات الكردية بدأ بالفعل.
 

 


سوريا

تركيا

أنقرة

أردوغان

العدوان التركى

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