أمين مجمع البحوث الإسلامية يلتقى مسئول طباعة المصحف بالكويت

كتب لؤى على

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد، بمكتبه اليوم الخميس، الدكتور فهد الديحانى، مدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية بدولة الكويت، يرافقه محمد المطيرى مدير الشئون الإدارية بالهيئة، لبحث التعاون العلمى المشترك بين الجانبين بما يخدم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

واستعرض الأمين العام خلال اللقاء الضوابط واللوائح المعمول بها فى الأزهر الشريف، فيما يخص المصحف الشريف باعتباره المرجعية الأولى للعالم الإسلامى أجمع، وأن لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف تعنى بالمصحف الشريف من حيث المراجعة والضبط، ويولى المجمع لها اهتمامًا خاصًا، حيث يقوم على هذه المراجعة نخبة من المتخصصين فى القرآن الكريم وعلومه من أعضاء هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر ومعاهد القراءات، حيث تقوم بمراجعة المصحف الشريف على عدة مراحل للتأكد من سلامة النص القرآنى.

من جانبه قال الدكتور فهد إن الهيئة تعمل على خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من خلال: طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة، وتسجيل تلاوة القرآن الشريف بالروايات المشهورة، وترجمة معانى القرآن الكريم وتفسيره إلى مختلف اللغات، وترجمة السنة النبوية إلى مختلف اللغات، ونشر إصدارات الهيئة وجهودها على شبكة الإنترنت العالمية، بالإضافة إلى توزيع إصدارات الهيئة على المسلمين فى مختلف أنحاء العالم، معبرًا عن أهمية التعاون المشترك مع الأزهر الشريف.