أمن الشرقية ينفى شائعة العثور على جثة شاب مذبوح ويؤكد إصابته بكسر فقط

الشرقية – فتحية الديب

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، أنه لا صحة لما تداول بشأن العثور على شاب مذبوح، بالحي الـ 16 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وأوضح المصدر، أن الشاب عُثر عليه مصابًا بكسور في كاحل القدم اليسرى، فيما تبين وجود كامل متعلقاته بحوزته، وجارٍ التحري عما إذا كان قد تعرض لتعدي أو سقط من فوق إحدى العمارات بالمنطقة.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لفرقة الجنوب، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على المدعو "عمرو.ال" فرد أمن بإحدى الشركات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، مصابًا بكسر بكسر بكاحل القدم اليسرى.

جرى نقله المصاب إلى إحدى المستشفيات الخاصة، فيما يواصل رجال مباحث ثانٍ العاشر من رمضان، برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، جهودهم لبيان ما إذا كان المصاب تعرض لتعدٍ، أم أنه سقط من فوق إحدى العمارات.