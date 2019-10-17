أمطار خفيفة وغيوم تكسو سماء الأقصر والمحافظة ترفع درجة الاستعداد بكافة المدن

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، هطول أمطار خفيفة وانتشار كثيف للسحب والغيوم فى السماء.

وعلي الفور أعلن مدير إدارة الأزمات بديوان عام محافظة الأقصر محسن الشامى، أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تم رفع درجة الاستعدادات على مستوى المراكز والمدن، تحسباً لتقلبات الطقس ومتابعة أى آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ.

وأوضح محسن الشامى لـ"اليوم السابع"، أنه تم رصد سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة فى مراكز المحافظة اليوم، مشيرا إلى أنه يتم المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية للاطمئنان على الحالة الجوية والتعرف على أى تهديدات مناخية منتظرة داخل المحافظة.

وأشار مدير إدارة الأزمات بديوان عام محافظة الأقصر، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات المحافظة بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات عن أي طوارئ، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي أزمات محتملة، لافتا إلى أن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وجه باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية واللازمة لحماية المواطنين ودرء أي مخاطر قد تحدث نتيجة تقلبات الطقس المفاجئة.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، عن تشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول فى جميع المراكز والمدن، فى إطار الإستعدادات لموسم السيول وفصل الشتاء والحد من مخاطرها، وبتوجيهات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتضم اللجنة أعضاء من مديريات الرى والتضامن الاجتماعي والزراعة والطب البيطرى، حيث أن اللجنة إتخذت حزمة من الإجراءات الأحترازية منها المرور مخرات السيول، والتأكد من تطهيرها وإزالة المعوقات بها وتنظيف الترع والمصارف من الحشائش، وكذلك مدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة، وتم الإنتهاء من المرور على جميع مخرات السيول بجميع المراكز والمدن فى المحافظة، حيث تم تطهير مخرات أسنا وهى الشغب والحلة والدبابية وأبو سعيد الهنادى، كما تم تبطين مخر سيل الكلابية، وفى مركز الطود تم التأكد من تطهير مخرات نجع مكى والحسينات والعشر وبربخ ووادى عنان والندافين، وفى مركز أرمنت تم تطهير مخرات حاجر أبو دغار والرزيقات والمحاميد، وفى مركز القرنة تم تطهير مخرات القرنة والملاحة وحاجر الضبعية، وفى مركز الزينية والذى يضم مدينتى الزينية وطيبة الجديدة تم إنشاء 5 سدود و5 بحيرات جديدة العام الماضى لحجز وتخزين المياه.