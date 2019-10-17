أسقف الإسكندرية يستقبل وفدًا من لمؤسسة نمساوية بالكاتدرائية

كتبت سارة علام

زار الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أمس وفد من مؤسسة Pro- oreinta من إيبارشية مقاطعة الشتايرمارك النمساوية.

تكون الوفد من حوالى ثلاثين عضوًا برئاسة أسقف المقاطعة للكنيسة الكاثوليكية الدكتور ڤيلهيلم كراوتڤاشل، وكان في استقبالهم الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة.

وأنشئت مؤسسة برو أورينتا بمبادرة من الكاردينال الكاثوليكي النمساوى فرانس كونيج فى نوڤمبر عام 1964، بهدف إقامة حوار وتواصل بين الكنائس الكاثوليكية والكنائس الشرقية الأرثوذكسية.

في سياق آخر، يواصل البابا تواضروس لأوروبا إذ زار لفرنسا في بداية جولة رعوية جديدة بدأها يوم الأربعاء ومن المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا.

الأنبا مارك أسقف باريس وتوابعها عقد اجتماعًا الأسبوع قبل الماضي في كنيستي شانتيه ودرافي مع خدام وشمامسة وكهنة الكنيستين من أجل تنسيق استقبال زيارة البابا تواضروس، إذا استقبل البابا تواضروس في المطار بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية المصرية في باريس وعدد من الآباء كهنة أوروبا الذين يرافقون البابا في رحلته بالإضافة إلى الوفد الكنسي الذى يترأسه البابا قادما من القاهرة.