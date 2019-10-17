أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الخميس 17-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.750 ريال سعودى .
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 3.750 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.159 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.240 يورو.
جنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 4.801 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.208 جنيه استرليني.
دولار كندي (CAD)
1 دولار كندي = 2.846 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.351 دولار كندي.
دولار أسترالي (AUD)
1 دولار أسترالي = 2.552 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.391 دولار أسترالي.
ين ياباني (JPY)
1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 29.011 ين ياباني.
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