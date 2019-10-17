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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:58 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو   179.20 ريال سعودى مقابل 47.78 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24     بنحو  179.20 ريال      بما يعادل  47.78$

سعر الذهب عيار 22     بنحو  164.27 ريال      بما يعادل  43.80$

سعر الذهب عيار 21     بنحو  156.81 ريال      بما يعادل  41.81$

سعر الذهب عيار 18     بنحو  134.40 ريال      بما يعادل  35.83$

سعر الذهب عيار 14     بنحو  104.54 ريال      بما يعادل  27.87$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 89.60 ريال          بما يعادل  23.89$

سعر أوقية الذهب        بنحو  5,573  ريال        بما يعادل  1,486$

سعر جنيه الذهب        بنحو 1,254 ريال        بما يعادل  334.46$

سعر كيلو الذهب       بنحو 179,203 ريال     بما يعادل  47,778$


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