أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 179.20 ريال سعودى مقابل 47.78 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 179.20 ريال بما يعادل 47.78$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 164.27 ريال بما يعادل 43.80$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 156.81 ريال بما يعادل 41.81$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 134.40 ريال بما يعادل 35.83$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 104.54 ريال بما يعادل 27.87$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 89.60 ريال بما يعادل 23.89$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,573 ريال بما يعادل 1,486$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,254 ريال بما يعادل 334.46$

سعر كيلو الذهب بنحو 179,203 ريال بما يعادل 47,778$