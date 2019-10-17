أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2019 فى مصر

سجلت أسعار الذهب
اليوم الخميس 17-10-2019، استقرارا ملحوظا لجميع الأعيرة، عقب تراجع ملحوظ بقيمة 3 جنيهات أمس، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا و رواجاً فى مصر 672 جنيها للجرام.
سعر الذهب اليوم فى مصر:
عيار 18 سجل 576 جنيه للجرام.
عيار 21 سجل 672 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 768 جنيه للجرام.
الجنيه الذهب 5376 جنيها.
أوقية الذهب 1489 دولارا.
أسعار الذهب في مصر
، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.
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أسعار الذهب
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