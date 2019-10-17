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أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2019 فى مصر

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:51 ص
أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2019 فى مصر الذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2019، استقرارا ملحوظا لجميع الأعيرة، عقب تراجع ملحوظ بقيمة 3 جنيهات أمس، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا و رواجاً فى مصر 672 جنيها للجرام.
 

سعر الذهب اليوم  فى مصر:

عيار 18 سجل 576 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل 672 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 768 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5376 جنيها.

أوقية الذهب 1489 دولارا.
 

 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

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