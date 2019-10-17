أسباب دوالي الخصية عند الرجل الأطعمة السريعة والسخونة

كتبت فاطمة ياسر

يعاني بعض الرجال من مشكلة وجود دوالي الخصية، وهذا الأمر يتسبب في الإصابة بالعقم في حالة عدم علاج، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بدوالي الخصية، وطرق العلاج الأمثل وذلك وفقا لموقع "MedicalNewsToday".

هل تعلم عزيزي الرجل أن إهمالك لعلاج دوالي الخصية يعد من الأمور الخطر علي حياتك اليومية، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من المشاكل كإصابتك بالعقم، ولذا عليك التعرف علي الأعراض والأسباب المودي للإصابة بالدوالي في الخصية.



اسباب دوالي الخصية

فدوالي الخصية هي عبارة عن مشاكل تحدث وتصيب الدورة الدموية، ويجب علي الطبيب التخلص وإغلاق الأوردة المسببة لهذا الأمر.

وهناك العديد من الأعراض التي تشير إلي وجود مشكلة دوالي الخصية، ومنها الشعور بألم شديد في الخصيتين، وعند القيام بأي فعل أو إجراء، كممارسة الرياضة أو الجلوس أو الوقوف أو الحركة بشكل عام، كما أنها تزيد من فرص إصابتك بمشاكل في الخصوبة لأنها تتسبب في انخفاض عدد وحركة الحيوانات المنوية عند الرجل، تزيد من فرص إصدار حيوانات منوية مشوهة.



علاج دوالي الخصية

وأيضا يتعرض الأشخاص من الرجال المصابون بدوالي الخصية إلي ضمورها، وهي تقلص حجم الخصيتين، وفي حالة الاهمال يتسبب في الإصابة بالعقم، ولكن عند الخضوع للأمور العلاجية المختلفة نجد أن الخصية ترجع لحجمها الطبيعي.

وعن اسباب الاصابة بدوالى الخصية، الإكثار من تناول الوجبات السريعة من أبرز الأسباب، والإكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين، والتعرض الكثير للسخونة كالساونا أو الجلوس في أماكن غير جيدة التهوية، وأيضا حمل الأشياء الثقيلة يكون من أبرز الأسباب.

وهناك نوعان من علاج دوالي الخصية، أما ببعض العلاجات، وفي حالة عدم وجود تحسن للحالة، نجد أن التدخل الجراحي عن طريق القسطرة من أفضل العلاجات التي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء علي هذه المشكلة.