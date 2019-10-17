أرباح مورجان ستانلى الفصلية تفوق التوقعات بفضل زيادة تداول السندات

رويترز

سجل مورجان ستانلى اليوم الخميس أرباحا فصلية فاقت التوقعات بدعم من زيادة إيرادات تداول السندات ورسوم تقديم المشورة لأنشطة الدمج والاستحواذ.

وارتفع صافى ربح مورجان ستانلى العائد للشركة قليلا إلى 2.17 مليار دولار أو 1.27 دولار للسهم، فى الربع الثالث المنتهى فى 30 سبتمبر مقارنة مع 2.11 مليار دولار أو 1.17 دولار للسهم قبل عام.

وزاد صافى الإيرادات إلى عشرة مليارات دولار من 9.9 مليار دولار.

كان محللون يتوقعون أن يحقق مورجان ستانلى أرباحا قيمتها 1.11 دولار للسهم بفضل إيرادات بلغت 9.6 مليار دولار بحسب بيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.

وارتفعت أسهم مورجان ستانلى نحو 4% فى تداولات ما قبل فتح السوق.