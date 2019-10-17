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أبو ظبى عاصمة للسعادة والتسامح.. بالأرقام

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:20 م
أبو ظبى عاصمة للسعادة والتسامح.. بالأرقام أبو ظبى
وكالات

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أكد مدير قطاع شؤون القيادة في أبو ظبي، العميد ناصر سلطان البيهوني، أن 708 شخص استفادوا من 17 مبادرة مشتركة بين ميثاق التسامح وميثاق السعادة في قطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي.
 
وقال العميد ناصر سلطان اليبهوني، "إن عام 2019 يرسخ قيم التسامح في الدولة، ويجعل من العاصمة أبوظبي عاصمة عالمية للتسامح وبيئة حاضنة لمختلف ثقافات العالم وموطنا لكل الشعوب التي تحيا وتعمل في وئام على أرضها".
 
ولفت إلى أن إعلان القيادة الرشيدة لعام 2019 عاما للتسامح يعد دعوة للجميع من مؤسسات وأفراد، شعبا وحكومة بأن يعكسوا قيم التسامح في مختلف مناحي حياتهم وأعمالهم وأنشطتهم.
 
وأضاف قائلا:" إن دولة الإمارات دأبت على تعزيز مبدأ التسامح والتعايش السلمي المستمد من ديننا الحنيف الذي يدعونا إلى التعامل الرشيد مع مختلف الأطياف والأديان والأعراق بمختلف انتماءاتها، وترسيخ قيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والتي تركز على الإنسانية والتسامح والتعايش السلمي".
 
وأكد النقيب محمد فاضل الشامسي رئيس فريق عمل مبادرات التسامح في إدارة شؤون المراجعين أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كجسر للتواصل بين شعوب العالم، ووفرت منذ تأسيسها بيئة منفتحة تحترم مختلف الثقافات وتنبذ التطرف وتشجع التسامح بين مختلف الأطياف.
 

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