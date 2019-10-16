6 محطات مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. تعرف عليها

كتب ــ إيهاب المهندس

انتهت الدائرة 9 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، من فض الأحراز فى إعادة محاكمة 34 متهما بالدعوى، ومرت خلالها بالعديد من المحطات منها:

المحطة الأولى.. حكم المشدد

فى 5 نوفمبر 2016، حصل المتهمون فى الدعوى والبالغ عددهم 47 متهما بأحكام بالسجن المشدد ما بين 15 سنة وحتى 7 سنوات من محكمة الموضوع الأولى.

المحطة الـ 2 .. إعادة المحاكمة

ـ فى 5 يوليو 2018، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من فريق الدفاع وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم وكان عدد المتهمين الذين تقدموا بالطعن 34 متهما وهم من صدر ضدهم الحكم حضوريا، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة آخري.

المحطة الـ 3 .. تحديد أولى الجلسات

فى 4 أبريل 2019، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 24 أبريل 2019، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة 30 إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى.

المحطة الـ 4 .. انكار التهم

مع نظر أولى الجلسات فى 24 أبريل 2019، تعذر حضور المتهمين أمام المحكمة، بينما حضر المتهمين فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 12 مايو وعقب تلاوة أمر إحالة المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم.

المحطة الـ 5 .. الحاصلين على عفو

فى 11 يونيو 2019، المحكمة تطالب رئيس مصلحة السجون قائمة بأسماء المتهمين الصادر بحقهم عفو رئاسى، بعد تأكيد الدفاع ان بعض المتهمين صدر لهم عفوا رئاسيا.

المحطة الـ 6 .. فض الأحراز

فى جلسة 13 اكتوبر 2019 فضت المحكمة أحراز القضية وضمت فيديوهات لحرق قسم شرطة التبين، وتظاهرات خارج القسم، وتدمير محتوياته وكاتبه، وقيام المتهمين بسرقة محتويات القسم.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.